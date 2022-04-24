لامبارد منتقدًا الحكم: لو كان صلاح من تعرض للمخالفة لاحتسبوها ركلة جزاء

انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لـ إيفرتون، قرارات طاقم تحكيم مباراته أمام ليفربول في الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وخسر إيفرتون بهدفين دون رد في دربي المرسيسايد أمام ليفربول، ليتقهقر إلى مراكز الهبوط.

وصرّح لامبارد بعد المباراة: "كنا نستحق ركلة جزاء في الشوط الثاني، أعتقد أنه لو كان التدخل في حق محمد صلاح بالجهة الأخرى، لتم احتسابها".

ويشير لامبارد إلى تدخُل جويل ماتيب على أنتوني جوردون في بداية الشوط الثاني بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0.

وواصل لامبارد:: "لا أحاول خلق نزاع هنا، أعتقد أن ذلك واقع كرة القدم أحيانا. بالنسبة لي أنتوني استحق ركلة جزاء، كانت مخالفة واضحة، لكنك لا تحصل عليهم هنا".

وتابع: "الأمر انتهى، هذا محبط لأني أعتقد أنها كانت ركلة جزاء في نزال عادل".

وأوضح: "النتيجة محبطة لكن الأداء لم يكن كذلك، أنا سعيد وراضٍ عن العمل الذي قدمناه، لم نكن حاسمين أثناء التعادل 0-0 في الفرص التي سنحت لنا. كنا نحتاج إلى استغلال هجمة مرتدة من التي سنحت لنا. لا أستطيع مطالبة اللاعبين بأكثر من ذلك".

وشدد: "كنا نحتاج إلى التقدم في النتيجة أثناء الوقت الذي تفوقنا فيه في المستوى".

وعاد لانتقاد التحكيم: "عادة لا تحصل على تلك الركلات في أنفيلد، أن يتعرض جوردون لالتحام ويحصل على بطاقة صفراء لهو أمر جنوني. في اللقطة التالية كانت مخالفة في أي مكان آخر بالملعب".

وأتم: "ليفربول في مكان آخر، إنهم قريبون من القمة، إنهم معًا منذ فترة طويلة ويمتلكون أسلوب لعب قوي. نحن احتجنا للتنظيم والانضباط، لم أستطع أن أطلب من اللاعبين بين الشوطين أكثر من حسم الفرص. سنقاتل حتى نهاية الدوري".

تجمّد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز 18، بفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب أقرب مراكز البقاء.

ويواجه إيفرتون خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

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