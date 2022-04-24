تشكيل المصري - ايميكا وعنتر ومرعي يواجهون نهضة بركان

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

أعلن المصري تشكيله لمواجهة مضيفه نهضة بركان اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.

وتنطلق المباراة الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.

وجاء التشكيل:

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حارس المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حامد - كريم العراقي

وسط الملعب: ايزي ايميكا - حسن علي - فريد شوقي

الهجوم: محمد عنتر - عمرو مرعي - جريندو

البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - أحمد حمودي - زياد فرج - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - أسامة الجزار - مصطفى سلطان - أوستن أموتو

وفاز المصري ذهابا بنتيجة 2-1.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد بيراميدز أو مازيمبي.

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