تشكيل المصري - ايميكا وعنتر ومرعي يواجهون نهضة بركان
الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:35
كتب : FilGoal
أعلن المصري تشكيله لمواجهة مضيفه نهضة بركان اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.
وتنطلق المباراة الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حامد - كريم العراقي
وسط الملعب: ايزي ايميكا - حسن علي - فريد شوقي
الهجوم: محمد عنتر - عمرو مرعي - جريندو
البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - أحمد حمودي - زياد فرج - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - أسامة الجزار - مصطفى سلطان - أوستن أموتو
وفاز المصري ذهابا بنتيجة 2-1.
والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد بيراميدز أو مازيمبي.
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