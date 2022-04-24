ميلان يستعيد صدارة الدوري بريمونتادا قاتلة على حساب لاتسيو

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

تونالي - ميلان

خسر لاتسيو أمام ضيفه ميلان بهدفين لواحد على ملعب أوليمبيكو اليوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وتقدم شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليمين.

ورد الفرنسي أوليفييه جيرو بهدف مشابه في الدقيقة 50 بعد اختراق مميز من لياو.

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وسيطر ميلان على مجريات النصف الثاني من المواجهة لكن مرمى النسور استعصى عليه إلى أن أحرز ساندرو تونالي هدفا حاسما في الدقيقة 92 بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة حاسمة برأس زلاتان إبراهيموفيتش.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 56 نقطة ويحتل المركز السابع.

بينما ميلان عاد لصدارة الترتيب على حساب جاره إنتر ميلانو بالوصول إلى 74 نقطة مقابل 72 للأخير.

وبإمكان إنتر العودة إلى المركز الأول حين يحل ضيفا على بولونيا يوم الأربعاء في لقاء مؤجل.

وفي الجولة 35 يحل إنتر ضيفا على أودينيزي ويستضيف ميلان فريق فيورنتينا.

لاتسيو ميلان الدوري الإيطالي
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