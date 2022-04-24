تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق

الأحد، 24 أبريل 2022 - 21:30

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - الأهلي - المريخ

عقب حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني على فيديو مسرب لنائبه محمد أحمد زعم فيه الأخير أن ناديه تلقى وعدا من الأهلي بتفويت مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد أحمد في الفيديو أن الأهلي وعد المريخ بالتساهل في إحدى مباراتي الناديين وبمنح الأخير لاعبين في سوق الانتقالات مقابل الموافقة على خوض المواجهتين في القاهرة وليس واحدة في مصر وأخرى في السودان.

وصرح حازم مصطفى لـFilGoal.com "ما جاء في الفيديو غير صحيح، كلام غير معقول ولا يصدقه عاقل ولا حتى طفل صغير".

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وواصل "سنحقق مع محمد أحمد خلال ساعات. وبصفتي الرئيس، أعتذر لكابتن محمود الخطيب (رئيس الأهلي) عن الاتهامات الباطلة التي وجهت له، بل أشكره وناديه العظيم على الاستضافة".

وأردف "سنصدر بيانا توضيحيا بعد قليل بقرارات ضد النائب وباعتذار رسمي للخطيب. أبارك للأهلي تأهله للدور نصف النهائي ونتمنى له كل توفيق".

وفاز الأهلي مرتين على المريخ في دور المجموعات واحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى بينما ودع الأخير.

وواصل الأهلي مشوار حفاظه على اللقب بإقصاء الرجاء المغربي من الدور ربع النهائي.

وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا ليرفع رصيده إلى 11 لقبا.

ولم ينجح فريق في تاريخ البطولة في الفوز باللقب 3 مرات متتالية.

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