كلوب: إيفرتون لعب بـ9 مدافعين خلف الكرة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أهداف فريقه تأخرت أمام إيفرتون بسبب دفاع الفريق الأزرق المكثف خلال المباراة.

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين دون رد، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لم يكن لنا كرات كثيرة خلف دفاع إيفرتون ولم نصل إلى منطقة الجزاء كثيرا في الشوط الأول".

وأضاف "وذلك بسبب اعتماد إيفرتون على 9 لاعبين خلف الكرة".

وأكمل "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وسببنا لهم الكثير من المشاكل وتحلينا بالصبر حتى استطعنا تسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "الأهداف كانت رائعة ولعبنا بأداء مميز واستطعنا الفوز".

وسجل ثنائية فوز ليفربول على إيفرتون أندرو روبرتسون وديفوك أوريجي.

ويمتلك ليفربول 79 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.