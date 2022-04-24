صلاح يحافظ على الصدارة - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
واصل محمد صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصنع صلاح هدفا مع ليفربول أمام إيفرتون ولكنه لم يتمكن من التسجيل حال حال سون هيونج مين أقرب المنافسين له.
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا
سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 16 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا
ساديو ماني - ليفربول - 14 هدفا
هاري كين - توتنام - 12 هدفا
إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا
كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا
ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا
رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا
بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا
ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف
رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف
تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف
سميث رو - أرسنال - 10 أهداف