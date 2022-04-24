صلاح يحافظ على الصدارة - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح يجري عمليات الإحماء قبل مباراة ليفربول أمام واتفورد

واصل محمد صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وصنع صلاح هدفا مع ليفربول أمام إيفرتون ولكنه لم يتمكن من التسجيل حال حال سون هيونج مين أقرب المنافسين له.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

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محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 16 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

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