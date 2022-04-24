الكونفدرالية - ركلات الترجيح تؤهل أورلاندو بيارتس إلى نصف النهائي أمام سيمبا
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
تأهل أورلاندو بيارتس الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى سميبا التنزاني في ربع النهائي بركلات الترجيح.
وفاز أورلاندو على سيمبا بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الفريق التنزاني، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح تفوق أورلاندو بنتيجة 4-3، ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي إلى نصف النهائي.
وينتظر أورلاندو الفائز من أهلي طرابلس والاتحاد الليبي في نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي.
جدير بالذكر أن المصري سيلعب ضد نهضة بركان في إياب الدور ذاته في المغرب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في مصر بتفوق الفريق البورسعيدي 2-1.
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