صناعة هدف وصدارة جديدة في الأرقام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:19
كتب : FilGoal
صنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون ضمن مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وضيق ليفربول الخناق على مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي قبل خمس جولات على النهاية.
التمريرة الحاسمة هي الرقم 13 لـ محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وتخطى صلاح زميله أرنولد ليكون أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الموسم الحالي.
ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا.
وصنع صلاح هدفه الـ46 منذ انضمامه لـ ليفربول أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.
نستعرض معا ما قدمه صلاح مغ ليفربول أمام إيفرتون
الدقائق: 90
التسديدات: 2
صناعة الأهداف: 1
التمريرات الصحيحة: 40 بدقة 82%
صناعة الفرص: 2
الكرات الطولية الصحيحة: 3
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