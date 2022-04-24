مدرب سطيف لـ في الجول: موسيماني من الأفضل في تاريخ إفريقيا.. ولم أشك في تأهل الأهلي

شدد داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف على أنه يعتبر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي كواحد من أفضل المدربين في تاريخ قارة إفريقيا.

وسيلعب الأهلي مع وفاق سطيف في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الأهلي WE السلام في القاهرة، بينما ستقام مباراة الإياب في الجزائر.

وقال نوفيتش في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد للغاية بالتأهل لنصف النهائي، لقد نمت جيدا بعد المباراة، لنكن واضحين وكما قلت في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الترجي في كرة القدم أو الرياضة بشكل عام يجب عليك أن تحترم منافسك وأن تحترم الجماهير، قلت للاعبين قبل المباراة لا تركزوا فيما يقال عليكم فقط احترموا أنفسكم واستمتعوا بالمباراة وحاولت إبعاد الضغط عنهم ونجحنا في ذلك".

وتابع "لدينا موقف مشابه مثل مباراة ربع النهائي، نلعب ضد الاهلي وهو فريق كبير ومرشح للفوز باللقب لذلك قد يرى البعض أنه له أفضلية في التأهل وحتى قبل مباريات ربع النهائي".

واستمر "كنت أرى أن الأهلي سيتأهل على حساب الرجاء ليس لأن الرجاء فريق ضعيف لا هم لديهم لاعبين كبار لكن كان لدي شعور بأن الأهلي سيتأهل لنصف النهائي والآن سنواجه الاهلي ولن تكون مواجهة سهلة للعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية".

وأضاف "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، في هذا الوقت اعتقد أن الضغط سيكون كبيرا علينا خصوصا مع زيادة المنافسة في الدوري الجزائري وسيكون هناك ضغط في المباريات ولا أعرف موقف الدوري المصري لكن الضغط علينا أكثر".

وأكمل "بعد مباراة الترجي شاهدنا مباراة الرجاء والأهلي وبعض اللاعبين تمنوا أن يكون الرجاء هو منافسنا لأننا واجهناه في دور المجموعات لكنني كنت أرى أن علينا مواجهة الأهلي وذلك بسبب قيمة هذه المواجهة واسم النادي الأهلي في كرة القدم الأفريقية".

وعن لعب مباراة الإياب في الجزائر قال: "لقد واجهت الأهلي من قبل حين كنت مدربا مساعدا في نادي الاتحاد الليبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 حينها الاهلي كان يمتلك أفضل لاعبين في إفريقيا مثل عصام الحضري وشادي محمد وائل جمعة وحسام عاشور وأنيس بوجلبان ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة وفلافيو وجيلبرتو، اتذكر اننا تعادلنا سلبيا في طرابلس وخسرنا بهدف نظيف في القاهرة، الأجواء في القاهرة كانت رائعة وستاد القاهرة كان ممتلئ بالمشجعين، لذلك لا اعلم من الأفضل أن نلعب الذهاب في القاهرة ام الجزائر لكن لابد أن نلعب جيدا في المباراتين ونقدم كل ما لدينا".

وشدد "الأهلي يمتلك مدربا كبيرا هو بيتسو موسيماني والذي يعد واحدا من أفضل المدربين الأفارقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية وانا أقدره واحترمه كثيرا هو يحقق نتائج جيدة ولديه اسلوب رائع، مواجهة الأهلي ستكون رائعة لنا وستساعدنا على التطور والجميع في غرفة الملابس يتحدث عنها ونشعر بضغط كبير تجاه هذه المباراة، الخبرات في مثل هذه المباريات تكون مؤثره وتكون ميزة ولكن عندما تبدأ المباراة يصبح كل شيء متساوي".

وواصل "لقد بدأت بالفعل في الإعداد لمباراة الأهلي لكن علينا أن نعمل على الجانبين بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا وعلينا نركز على كل المباريات المقبلة، بالطبع التركيز الأكبر سيكون على مباراة الأهلي خصوصا وأنها اهم مباراة لنا ولكن بالطبع لن ننسى الدوري المحلي".

وأتم "الأهلي يمتلك لاعبين كبار مثل محمد شريف وافشة وعلى معلول وبيرسي تاو والأهلي بشكل عام دائما ما يمتلك عدد كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات العالية وعلينا أن نركز مع كل اللاعبين في الأهلي وليس لاعبين محددين، فريقي جيد وامتلك لاعبين مميزين، وعلينا العمل سويا والتركيز في جميع الخطوط حتى نتمكن من إيقاف لاعبي الأهلي وعلينا أن نحافظ على طريقة لعبنا والإستراتيجية التي نعتمد عليها".

وتأهل الأهلي بعد إقصار فريق الرجاء في دور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.