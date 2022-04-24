خبر في الجول - بيراميدز يغادر ملعب مازيمبي بعد احتجازه عقب المباراة

الأحد، 24 أبريل 2022 - 19:51

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز أمام مازيمبي في الكونفدرالية

غادر فريق بيراميدز ملعب مازيمبي الذي احتضن مباراة الفريقين في ربع نهائي الكونفدرالية بعد احتجازه لفترة بعد نهاية المباراة.

وخسر بيراميدز أمام مازيمبي بهدفين دون رد في إياب الكونفدرالية ليودع البطولة.

وعلم FilGoal.com أن فريق بيراميدز نجح في الخروج من ملعب مازيمبي بعد احتجازه لفترة طويلة عقب نهاية المباراة.

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إدارة الناديين تواصلت متمثلة في ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز ومويس كاتومبي رئيس مازيمبي الذي تواصل مع مسؤولي المدينة لتسهيل خروج بيراميدز من الملعب.

وظل كاتومبي على تواصل مع ممدوح عيد حتى وصول بيراميدز إلى المطار تمهيدا للعودة إلى القاهرة.

وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن اقتحام جماهير مازيمبي لملعب المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الكونفدرالية.

وقال المركز الإعلامي لبيراميدز إن مشجعين مازيمبي قد اقتحموا الملعب بعد نهاية المباراة وحاولو الاعتداء على لاعبي بيراميدز مع عدم تدخل أمن الملعب.

وكان بعض المشجون قد تبادلوا إلقاء زجاجات المياه مع لاعبي بيراميدز قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

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