إيهاب جلال: الحكام ساعدوا مازيمبي على التأهل.. وإفريقيا تعرف وضع ذلك الملعب الصعب

الأحد، 24 أبريل 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

يرى إيهاب جلال مدرب بيراميدز بأن حكام مباراة فريقه أمام مازيمبي قد ساهموا في تأهل الأخير لدور نصف النهائي.

وأنهى إيهاب جلال مشواره كمدرب لبيراميدز بالهزيمة أمام مازيمبي بهدفين دون مقابل على ملعب الأخيرة في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيتولى جلال تدريب منتخب مصر بداية من معسكر الفريق المقبل ولخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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وقال جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حكام المباراة ساعدوا مازيمبي على تحقيق الفوز بسبب قراراتهم العكسية وتغاضيهم عن العديد من القرارات والبطاقات الصفراء، وفي المقابل أشهروا البطاقات بصورة مستمرة في وجه لاعبينا والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت في صالح المنافس".

وتابع "لاعبو مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضية في كل أوقات المباراة وتعرض أكثر من لاعب في الفريق للضرب والإصابة دون تدخل الحكم ومن لعب كرة القدم يعلم كيف يكون الحكم موجها لصالح فريق بعينه".

وأضاف "كل إفريقيا تعلم الوضع الصعب الذي تمر به الفرق في ملعب مازيمبي من ضغط على الحكم وضغط جماهيري وملعب سيء وأجواء لا يمكن أن تلعب فيها كرة القدم التي نعرفها".

وأتم "بيراميدز كان بعيدا تماما في الشوط الأول ولكنه عاد وسيطر على مجريات الشوط الثاني وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة للتسجيل وفي النهاية الحكم ساعد المنافس على الفوز والتأهل، وعلى الاتحاد الإفريقي التدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون في هذا الملعب".

وتأهل مازيمبي إلى نصف النهائي ليلعب مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان التي ستحسم مساء اليوم.

وكان المصري قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في مصر.

بيراميدز مازيمبي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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