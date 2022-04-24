بيراميدز: جماهير مازيمبي اقتحموا ملعب المباراة وحاولوا الاعتداء على اللاعبين

الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

فخري لاكاي - بيراميدز ضد مازيمبي

كشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن اقتحام جماهير مازيمبي لملعب المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الكونفدرالية.

وودع بيراميدز كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من مازيمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقال المركز الإعلامي لبيراميدز إن مشجعين مازيمبي قد اقتحموا الملعب بعد نهاية المباراة وحاولو الاعتداء على لاعبي بيراميدز مع عدم تدخل أمن الملعب.

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وكان بعض المشجون قد تبادلوا إلقاء زجاجات المياه مع لاعبي بيراميدز قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتأهل مازيمبي إلى نصف النهائي ليلعب مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان التي ستحسم مساء اليوم.

وكان المصري قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في مصر.

بيراميدز مازيمبي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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