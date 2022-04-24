مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) إيفرتون.. بداية المباراة

تشيلسي يؤمن المركز الثالث بفوز قاتل على وست هام

تشكيل ليفربول - جوتا يجاور صلاح وماني في الهجوم أمام إيفرتون

جيسوس: لست أجويرو لكني أحاول مساعدة مانشستر سيتي

لاعب مانشستر يونايتد: لا يمكننا الاستسلام الآن

كلوب: أحاول إراحة صلاح وماني كلما استطيع

ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد