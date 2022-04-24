انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. الريدز يواصل مطاردة سيتي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

روبيرتسون يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك متابعة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة

ق84: أوريجي يضيف الهدف الثاني برأسية بعد متابعة لركلة خلفية مزودجة من لويس دياز

ق62: روبيرتسون يتقدم برأسية بعد عرضية محمد صلاح

ق60: دخول أوريجي ودياز وخروج ماني وكيتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: مشادة بين اللاعبني بعد تدخل قوي من دوكوريه على فابينيو

ق38: صلاح يتوغل ويسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق32: دوكوريه يسدد بجوار القائم

ق23: إنذار على جوردون بداعي التمثيل والمطالبة بضربة جزاء

بداية المباراة

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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