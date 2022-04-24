تشيلسي يؤمن المركز الثالث بفوز قاتل على وست هام

حقق تشيلسي فوزا قاتلا على وست هام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف تشيلسي الوحيد كريستيان بوليسيتش.

بذلك الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 65 في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة الـ 52 في المركز السابع.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بثلاي هجومي مكون من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وماسون ماونت.

تشكيل تشيلسي- تيمو فيرنر يقود هجوم تشيلسي أمام وست هام 🔵✅ pic.twitter.com/iCjRC3sTZJ — FilGoal (@FilGoal) April 24, 2022

أحداث المباراة

سار الشوط الأول بشكل متكافئ بين الفريقين وبدون خطورة حقيقية على المرمى سوى بتسديدات مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأ تشيلسي في الضغط بشكل أكبر نسبيا وشكل الخطورة الاولى بتسديدة من تشابولاه في الدقيقة الـ 58 تألق فابيانسكي في التصدي لها.

ومنع ميندي الهدف الأول لوست هام في الدقيقة الـ 69 بعدما تصدى لانفراد من يارمولينكو.

وأجرى تشيلسي 3 تبديلات هجومية في الدقيقة الـ 75 بدخول كل من روميلو لوكاكو، وكريستيان بوليسيتش، وحكيم زياش.

وتمكن البديل لوكاكو من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 83 بعدما انفرد بالمرمى وتعرض للشد من جانب داوسون الذي حصل على بطاقة حمراء.

وأهدر جورجينيو ركلة الجزاء بطريقة غريبة بعد أن سدد الكرة بشكل ضعيف في يد حارس المرمى فابيانسكي الذي أمسك الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة الـ 89 تمكن البديل الآخر بوليسيتش من تسجيل هدف الفوز القاتل لتشيلسي بعدما تلقى تمريرة من ماركوس ألونسو داخل منطقة الجزاء ليسدد بشكل مباشر في المرمى.