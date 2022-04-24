بيراميدز يودع الكونفدرالية بعد الهزيمة بهدفين أمام مازيمبي

ودع بيراميدز بطولة الكوانفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من مازيمبي بهدفين دون رد.

سجل لمازيمبي الثنائي كوفي في الدقيقة 33 ثم جافتي كيتامبالا في الدقيقة 44.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في مصر.

التشكيل

تواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة السابقة.

ودفع إيهاب جلال بفخري لاكاي لقيادة خط الهجوم.

فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام مازيمبي في إياب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية ⚽️🌟#في_إفريقيا pic.twitter.com/TYWtZUh5n0 — FilGoal (@FilGoal) April 24, 2022

أحداث المباراة

المباراة بدأت بقوة من مازيمبي من ركنية مع الدقيقة الرابعة على رأس المهاجم بوسو الذي سدد كرة أعلى العارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمازيمبي بعد الرجوع للفيديو في الدقيقة 11 بسبب لمسة يد على أحمد فتحي.

كوفي كوامي سدد ضربة الجزاء في العارضة بعد ذلك.

وأهدر جافتي كيتامبالا فرصة تسجيل الهدف بعد انفراد تام بمرمى بيراميدز وتسديدة بجوار القائم.

الدقيقة 31 شهدت أولى فرص بيراميدز بتسدبدة من فخري لاكاي تصدى لها الحارس.

دقيقتان بعد ذلك وسجل كوفي كوامي الهدف الأول بمازيمبي بعد خطأ من أحمد سامي في إبعاد الكرة وتمريرة من تشونجو إلى كوفي الذي سدد من داخل الست ياردات إلى الشباك.

وتصدى إكرامي لفرصة الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعد تسديدة مخادعة من زيمانجا سوزي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدفيقة واحدة وسع جافتي كيتامبالا بعد عرضية أرضية من كينزومبي.

الشوط الثاني

تدخل إيهاب جلال بين شوطي المباراة بدخول إبراهيم عادل وأسامة جلال وعمر جابر في مكان إريك تراوري ونبيل دونجا ومحمد حمدي.

وسدد إبراهيم عادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ولكن حارس مازيمبي تصدى لها بنجاح.

وعاد لاكاي ليهدد مرمى مازيمبي من جديد ولكن الحارس نجح في التصدي من جديد.

رد مازيمبي بتسديدة من فيليب كينزومبي تصدى لها شريف إكرامي مع الدقيقة 53.

وتدخل إيهاب جلال مجددا بدخول إسلام عيسى في مكان بلاتي توريه قبل 22 دقيقة على نهاية المباراة.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مجددا في الدقيقة 81 في مكان أحمد سامي.

وكاد لاكاي أن يقلص الفارق لـ بيراميدز في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أبعدها لركنية.