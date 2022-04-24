تشكيل ليفربول - جوتا يجاور صلاح وماني في الهجوم أمام إيفرتون

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري برصيد 76 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر آرنولد - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

على الجانب الآخر، يمتلك إيفرتون 29 نقطة في المركز الـ18 للدوري الإنجليزي في مناطق الهبوط.