تشكيل ليفربول - جوتا يجاور صلاح وماني في الهجوم أمام إيفرتون

الأحد، 24 أبريل 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

فريق ليفربول في ملعب ويمبلي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري برصيد 76 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر آرنولد - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

على الجانب الآخر، يمتلك إيفرتون 29 نقطة في المركز الـ18 للدوري الإنجليزي في مناطق الهبوط.

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