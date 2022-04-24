مدرب بركان: كان علينا رفع معنويات لاعبينا بعد سيناريو لقاء الذهاب أمام المصري

الأحد، 24 أبريل 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

هيثم لعيوني - المصري X نهضة بركان

شدد فلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان على أن فريقه في قمة استعداده لمواجهة المصري في كأس الكونفدرالية، موضحا أنه بذل جهودا كبيرة في رفع حالة اللاعبين المعنوية.

وفاز المصري على نهضة بركان ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما لعب بـ9 لاعبين في الشوط الثاني.

وقال إيبينجي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "ما حدث في الذهاب يمكننا تسميته بخطأ، والآن علينا القيام بما يجب للتأهل إلى نصف النهائي".

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وأضاف "كان علينا أن نرفع من معنويات لاعبينا بعد سيناريو مباراة الذهاب".

وتابع "تحدثنا مع اللاعبين وواصلنا استعداداتنا بعزيمة قوية. نحن هنا لمواصلة تقدمنا".

وأتم "كل من في النادي يحاول العمل بجدية من أجل إسعاد جماهيرنا التي تساندنا في جميع الظروف".

ويتأهل الفائز من المصري ونهضة بركان لمواجهة الفائز من بيراميدز ومازيمبي في نصف النهائي.

المصري نهضة بركان
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