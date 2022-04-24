مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) وست هام.. مرور نصف ساعة
الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.
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ق32. تسديدة من يارمولينكو تمر بجوار مرمى ميندي
ق30. مرور نصف ساعة، سيطرة متبادلة للفريقين بدون خطورة على المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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