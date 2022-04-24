مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) وست هام.. انطلاق الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. تسديدة من يارمولينكو تمر بجوار مرمى ميندي

ق30. مرور نصف ساعة، سيطرة متبادلة للفريقين بدون خطورة على المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل