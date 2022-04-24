انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) وست هام.. فوز قاتل للبلوز

الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي X وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق89. جوووووول أول لتشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق86. جورجينيو يهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة بعد أن وضع الكرة في يد فابيانسكي بسهولة

ق83. ركلة جزاء لتشيلسي بعد شد روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء وبطاقة حمرا مباشرة لداوسون لاعب وست هام

ق75. 3 تبديلات لتشيلسي بدخول كل من روميلو لوكاكو وكريستيان بوليسيتش وحكيم زياش وخروج كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر ولوفتس تشيك

ق69. ميندي يمنع الهدف الأول لوست هام بعد تصديه لانفراد من يارمولينكو

ق58. تسديدة من تشابولاه ولكن فابيانسكي يتألق في إبعاد الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. تسديدة من يارمولينكو تمر بجوار مرمى ميندي

ق30. مرور نصف ساعة، سيطرة متبادلة للفريقين بدون خطورة على المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي تشيلسي وست هام يونايتد
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