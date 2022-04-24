مباشر الكونفدرالية - مازيمبي (2)-(0) بيراميدز.. 20 دقيقة أخيرة

الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز X مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي وبيراميدز، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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ق65: دخول إسلام عيسى وخروج بلاتي توريه

ق48: تسديدة من إبراهيم عادل يتصدى لها حارس مازيمبي

3 تغييرات في بيراميدز مع بداية الشوط الثاني، إبراهيم عادل وأسامة جلال وعمر جابر في مكان إريك تراوري ونبيل دونجا ومحمد حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 ركنية قابلها أدم بوسو برأسية وإكرامي يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 44 هدف ثاني لـ مازيمبي. عرضية أرضية من كينزومبي يقابلها جافتي كيتامبالا بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 41 تصويبة قوية مخادعة من زيمانجا سوزي وإكرامي يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 33 هدف أول لمازيمبي. خطأ من أحمد سامي في إبعاد الكرة وتمريرة من تشونجو إلى كوفي الذي سدد من داخل الست ياردات مسجلا الأول.

ق. 31 تصويبة أولى من لاكاي يتصدى لها الحارس بثبات.

ق. 22 فرصة جديدة خطيرة جدا لمازيمبي تضيع. جافتي كيتامبالا ينفرد تماما ويسدد بجانب المرمى وإكرامي يتلقى العلاج مجددا.

ق. 19 شريف إكرامي يتلقى العلاج بعدما تعرض لاصطدام في منطقة الجزاء.

ق. 14 أوووه ضااعت ركلة الجزاء. كوفي كوامي يسدد في العارضة ويهدر ركلة الجزاء.

ق. 12 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمازيمبي بعد الرجوع للفيديو بسبب لمسة يد على أحمد فتحي.

ق. 11 جوشوا بوندو حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو من أجل مراجعة ركلة جزاء محتملة لمازيمبي.

ق. 3 ركنية قابلها أدم بوسو برأسية فوق مرمى إكرامي.

بداية المباراة

الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز مازيمبي
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