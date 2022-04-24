لاعب مانشستر يونايتد: لا يمكننا الاستسلام الآن

الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يرفض سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الاستسلام بعد الهزيمة 3-1 أمام أرسنال، التي أنهت آمال الفريق بشكل كبير في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتبقى ليونايتد 4 مباريات هذا الموسم، إذ يواجه تشيلسي يوم الخميس المقبل قبل مواجهة برينتفورد وبرايتون وكريستال بالاس.

على الرغم من أن المركز الرابع يبدو الآن غير قابل للتحقيق، فقد وعد سكوت ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الأمر.

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وقال مكتوميناي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من المهم أن نواصل القتال حتى نهاية الموسم. لا يمكننا الاستسلام الآن".

وأضاف "الأمر يتعلق باللعب من أجل شعار النادي وليس أي شيء آخر غير الاعتزاز بالنفس لأننا نلعب في أحد أكبر الأندية في العالم".

وأكمل "بالنسبة لنا، لم نكن قريبين من المستوى الكافي، هذا ليس المعيار ونحن نعلم ذلك لقد تحدث الجميع في غرفة الملابس حينها ونعلم أن المعايير ليست جيدة بما يكفي في أي مكان".

وشدد "علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونعمل بشكل أفضل".

وتابع "الخسارة 1-3 ضد أرسنال كانت قاسية، الأهداف هي أهم شيء في لعبة كرة القدم. إذا لم تسجل ما يكفي منها، ستعاقب".

وأتم "لن نستسلم. هذا ما قلناه في غرفة الملابس. نحن نلعب في أحد أكبر الأندية في العالم ويجب أن يكون لدى الجميع نفس العقلية للعب بشيء من الفخر والشجاعة".

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