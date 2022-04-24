تشكيل تشيلسي – جيمس احتياطي.. وفيرنر يقود الهجوم أمام وست هام

لاعب مانشستر يونايتد: لا يمكننا الاستسلام الآن

كلوب: أحاول إراحة صلاح وماني كلما استطيع

ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد

كلوب يفتح النار على هتافات المنافسين أثناء دقيقة الصمت لضحايا هيلزبرة

رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز

مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد

دون تسديدة واحدة على المرمى.. توتنام يتعادل مع برينتفورد سلبيا

خيسوس: المنافسة مع ليفربول؟ علينا النظر إلى أنفسنا