تشكيل تشيلسي – جيمس احتياطي.. وفيرنر يقود الهجوم أمام وست هام

الأحد، 24 أبريل 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يقود ماسون ماونت وسط ملعب تشيلسي أمام وست هام يونايتد، فيما يتواجد ريس جيمس على مقاعد البدلاء.

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد بعد قليل.

تشكيل تشيلسي شهد البدء بـ ماسون ماونت كأساسي في وسط الملعب، فيما يبدأ ريس جيمس الظهير الأيمن على مقاعد البدلاء.

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ويبدأ تيمو فيرنر بجانب كاي هافيرتز، وماسون ماونت في الهجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – تياجو سيلفا – أندرياس كريستينسين – ماركوس ألونسو.

الوسط: روبن لوفتيس-شيك - جورجينو - نجولو كانتي.

الهجوم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ماسون ماونت
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