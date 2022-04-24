تشكيل بيراميدز – لاكاي يقود الهجوم.. وعودة رمضان لدكة البدلاء أمام مازيمبي

عاد رمضان صبحي إلى دكة بدلاء بيراميدز أمام مازيمبي بعد شفاءه من الإصابة، فيما يقود فخري لاكاي الهجوم.

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي بعد قليل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز شهد البدء بـ فخري لاكاي في الهجوم، فيما يحرس شريف إكرامي المرمى.

ويتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة السابقة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري.

أمامهما: إبراهيم توريه عبد الله السعيد - وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي.

وقرر إيهاب جلال استبعاد محمود وادي، وحسين السيد، ودودو الجباس، ومحمد صادق، من قائمة الفريق للمباراة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل - محمود صابر.