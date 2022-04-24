كلوب: أحاول إراحة صلاح وماني كلما استطيع

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حرصه على إراحة محمد صلاح وساديو ماني نجما الفريق كلما استطاع.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "مر محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بفترة مجنونة خلال شهر يناير (كأس الأمم الإفريقية) ولهذا السبب أحاول منحهم قسطا من الراحة حين استطيع".

صلاح وماني وصلا مع منتخبي مصر والسنغال إلى نهائي البطولة يوم فبراير، قبل أن يحصد رفاق ماني اللقب.

وأضاف المدرب الألماني "فريقي يمر بفترة بدنية جيدة ويخلو من الإصابات".

وتابع "لم نكن في وضع مثل هذا من قبل، حيث يمكنني استخدام العديد من اللاعبين".

منذ العودة من منافسات كأس أمم إفريقيا، سجل صلاح 7 أهداف، مقابل 8 أهداف لماني.

ويستعد ليفربول لملاقاة إيفرتون في دربي ميرسيسايد يوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

بثنائيته الأخيرة في شباك مانشستر يونايتد، ارتفع رصيد صلاح من الأهداف إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.