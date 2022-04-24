جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قراره النهائي بشأن جمال بلماضي مدرب المنتخب.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن جمال بلماضي أخطر الاتحاد الجزائري بأنه مستمر في عمله كمدير فني لمنتخب الجزائر.

الجزائر كانت قد ودعت كأس أمم إفريقيا 2021 من الدور الأول والخروج من المجموعات.

وبعد شهر واحد، فشلت الجزائر في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام الكاميرون بأفضلية الهدف خارج الأرض بهدفين في المباراة الفاصلة.

جمال بلماضي يتولى تدريب منتخب الجزائر منذ عام 2018 وحتى الآن.

صاحب الـ46 عاما توج بكأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الجزائر للمرة الثانية في تاريخهم، بجانب الفوز بكأس العرب 2021.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بداية من شهر مايو المقبل.