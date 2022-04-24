ماتيب: أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة ماني لـ صلاح أمام يونايتد

الأحد، 24 أبريل 2022 - 12:27

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع محمد صلاح

أسهب جويل ماتيب مدافع ليفربول في الإشادة بتمريرة ساديو ماني الحاسمة لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد والتي أسفرت عن هدف رائع للريدز.

الهدف كان ضمن رباعية قاسية ضرب بها ليفربول شباك مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماتيب في تصريحات لموقع ناديه: "أتعجب كيف مرر ماني الكرة بهذه الطريقة، ولكنها كانت تمريرة رائعة بكل تأكيد".

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وأضاف "أي مدافع في العالم لم يكن ليتوقع تمريرة كهذه، لقد برهن على جودته مرة أخرى".

الهدف بدأ بانطلاقة متكررة من المدافع الكاميروني نحو نصف ملعب الخصم في المباريات الأخيرة.

وأوضح ماتيب "أحاول مساعدة الفريق بهذه الانطلاقات، وزملائي يساعدونني في ذلك بالقيام بالتغطية والتحرك لاستقبال التمريرات".

وتابع "إذا ساهم ذلك في خلق بعض الفرص، فهذا شيء جيد بكل تأكيد".

وعن مشاركته في 37 مباراة مع ليفربول حتى الآن في الموسم الحالي وهو أكبر عدد من المباريات له في موسم واحد مع النادي، صرح قائلا "أنا سعيد بابتعاد الإصابات الكبيرة عني".

وأتم "عليّ مواصلة العمل، وأتمنى أن أحافظ على لياقتي من أجل مساعدة الفريق. أشعر بسعادة كبيرة كلما ارتديت قميص ليفربول في الملعب".

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