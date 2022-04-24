مدير الأهلي يوضح موقف النادي من تعذر الوصول لحكام الصف الأول في أوروبا

الأحد، 24 أبريل 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

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أوضح سعد شلبي المدير التنفيدي للأهلي موقف النادي من الحضور الجماهيري لمباراة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعذر الوصول لحكام أجانب من الصف الأول لتحكيم مباريات الفريق في الدوري المصري.

وقال شلبي عبر قناة أون سبورت 2: "سنحرص على تلبية مطالب جماهيرنا وسنطلب حضورا جماهيريا كاملا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكلنا ثقة في تلبية المسؤولين لطلبنا مثلما تجاوبوا سريعا مع طلبنا لمباراة الرجاء".

وأضاف "نتوجه بالشكر الجزيل لنادي الرجاء على الاستقبال الحافل، وجمهور الرجاء الذي قدم سيمفونية في الروح الرياضية، شجع فريقه بكل روح رياضية واحترم الأهلي كثيرا".

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وشدد "نحرص دائما على تدعيم الروح الرياضية بين الأندية العربية، مثلما استقبلنا مباريات فريق المريخ السوداني نتيجة للأحداث التي تمر بها السودان".

وحول أزمة التحكيم في الدوري المصري، أوضح "خطابنا الأخير إلى اتحاد الكرة بشأن التحكيم لم يكن الأول، سبق وأن أرسلنا خطابات مماثلة في 2019 و2020 و2021، وخطاب يوم 13 أبريل الجاري".

وأكمل "رد علينا اتحاد الكرة بطلب تحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب لمبارياته، قدرها 40 ألف دولار للمباراة الواحدة، فأرسلنا 80 ألف دولار إلى حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كيلوباترا".

أرسل الأهلي خطابه إلى اتحاد الكرة للتأكيد على طلب إسناد مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب مع تسديد تكاليفها. (طالع التفاصيل)

واستمر "سيتم عرض الخطاب الأخير الذي وصلنا من اتحاد الكرة بتعذر الوصول لطاقم تحكيم أجنبي من الدوريات الـ5 الكبرى التي حددها الأهلي، على مجلس إدارة النادي يوم الأحد لاتخاذ القرار".

وأتم "هل يطلب الأهلي طاقم تحكيم أجنبي في كل مبارياته المقبلة؟ ننتظر تحديد باقي جدول مباريات الدوري، حتى نختار المباريات الأخرى التي نستعين فيها بحكام أجانب".

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موقف لجنة الحكام من استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي في الدوري المصري.

وقال العطار لقناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي تقدم بطلب وحدد 5 دول لاستقدام حكام أجانب لمبارياته، لجنة الحكام خاطبت الاتحادات التي حددها الأهلي وجاء الرد بأن الحكام في نهاية الموسم في بلادهم وبالتالي رفضوا الحضور".

وأضاف "بمجرد وصول الردود أخطرنا الأهلي وأخبرناهم بوجود بدائل أخرى وحكام من الصف الأول في أوروبا أيضا".

وأكمل "نسير في الإجراءات وإذا لم يكن هناك مشكلة سنستقدم الحكام الأجانب".

ويعود الأهلي من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

الأهلي وفاق سطيف الرجاء اتحاد الكرة
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