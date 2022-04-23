الأهلي يعلن سداد تكاليف الحكام الأجانب لمباريات الدوري.. ويحدد معايير الاختيار

السبت، 23 أبريل 2022 - 21:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء

أرسل الأهلي خطابه إلى اتحاد الكرة للتأكيد على طلب إسناد مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب مع تسديد تكاليفها.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي:"أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة للتأكيد على طلبنا بإسناد مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب".

وأضاف "طلبنا أن يتم اختيارهم من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وأن يكون من بين أفضل خمسة حكام في بلاده".

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وتابع "وأرسل الأهلي شيكا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين والفيديو".

وأتم "الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري".

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال في تصريحات سابقة لأون تايم سبورتس 1: "الأهلي طلب حكاما أجانب ولجنة الحكام بصدد تنفيذ طلبه".

وأتم "المباريات التي سيكون فيها الأهلي هو صاحب اللقاء ستقام بطاقم تحكيم أجنبي".

وأرسل الأهلي خطابا في وقت سابق إلى اتحاد الكرة بخمسة مطالب كان من بينها إسناد مبارياته لحكام أجانب.

ويعود الأهلي من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر مع ثلاث مباريات أقل للأحمر.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 27 إبريل على ستاد الأهلي We السلام في تمام الساعة 9:30 مساء.

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