مدرب وفاق سطيف لـ في الجول: تخطي الترجي يجعلنا نطمح للقب.. ندرك قوة الأهلي ولدينا أفضلية

يرى رضا بن دريس المدرب المساعد لفريق وفاق سطيف الجزائري بأن رغبة فريقه هذا الموسم هي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وفاق سطيف سيواجه النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وقال رضا بن دريس في تصريحات لـFilGoal.com: "أبارك لجميع المتأهلين لدور نصف النهائي، لدينا طموح مشروع وهو التتويج باللقب الإفريقي، فعندما نصل لهذا الدور تصبح جميع الفرص متساوية بين جميع الفرق، وبعدما نجحنا في تخطي منافس قوي مثل الترجي، أصبحنا نطمح بقوة للفوز باللقب".

وأضاف "أعتقد إن مباراة الأهلي ستكون نهائي قبل الأوان. مباراة قوية وصعبة أمام فريق محترم جدا ومتمرس في إفريقيا. نعرف الاهلي جيدا، ونعرف أنه كل موسم ينافس على لقب هذه البطولة وهو حامل اللقب، لذلك لن تكون مواجهة سهلة مطلقا".

بن دريس استمر "وفاق سطيف هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم الماضية ونطمح بأن نحقق المفاجأة ونفوز باللقب مثل عام 2014. لدينا ميزة وأفضلية بأننا سنلعب مباراة الإياب في الجزائر، لذلك سنقدم كل ما لدينا للعودة من مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية تجعلنا نلعب مباراة العودة بكل أريحية".

وتطرق بن دريس للحديث عن الانتقام من خسارة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 قائلا "بالحديث عن التاريخ سنجد أن الفريقين تقابلا في نفس الدور مرتين من قبل، عام 1988 وتأهل فريق وفاق سطيف إلى النهائي وعام 2018 وتأهل فريق الأهلي حينها، وأظن أن الفريق الذي سيحضر جيدا لمباراتي الذهاب والإياب هو من سيترشح للنهائي".

وأتم "في النهاية علينا أن نلعب المباراة بكل روح رياضية لأنها مواجهة بين أشقاء عرب، ولا يمكن توقع الفريق الفائز قبل بداية المباراة، وكما قلت الحظوظ متساوية بين الفريقين وعلينا فقط أن نحضر جيدا لها ونقدم كل ما لدينا وأن نستغل أفضلية لعب مباراة الإياب في ملعبنا بالجزائر".

وستكون مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف في مصر أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما سيكون لقاء الإياب في الجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.