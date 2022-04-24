كلوب يفتح النار على هتافات المنافسين أثناء دقيقة الصمت لضحايا هيلزبرة

الأحد، 24 أبريل 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

فتح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول النار على مشجعي المنافسين الذين يقومون بالغناء أثناء دقيقة الصمت لصالح ضحايا حادثة هيلزبرة.

يوم الخميس، أصدر نادي ليفربول بيانا تعجب فيه من تصرفات جماهير مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل انطلاق مباراة كل منهما أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وصرح كلوب عبر موقع ناديه: "سأقول هذا بوضوح شديد, إذا كنت ستذهب إلى مباراة كرة قدم لتغني عن أناس فقدوا حياتهم، فعليك ألا تهتم بالمجيء. كرة القدم لا تريد هذا وكرة القدم لا تحتاج ذلك".

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وأضاف "لدينا موظفون في النادي فقدوا أحبائهم في حادثة هيلزبره. هناك بعض الجماهير في المدرجات فقدوا أصدقاءهم أو أفراد عائلاتهم أو نجوا من المأساة".

وتابع "لقد عانوا بالفعل أكثر مما يكفي, ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه من المقبول جعلهم يعانون أكثر".

وكان ليفربول قد أصدر بيانا شديد اللهجة عن واقعتي الهتاف أثناء دقيقة الصمت التي سبقت المباراتين الأخيرتين للفريق ضد سيتي ويونايتد.

وأفاد النادي في بيان: "يشعر نادي ليفربول بالحزن بسبب ما حدث مؤخرا وظهور هتافات دنيئة حول كارثة هيلزبره".

وأضاف البيان "نحن نعلم تأثير هذه الإهانات المقيتة على عائلات الضحايا الـ97 ، والذين نجوا من الحادث، وجميع المرتبطين بهذا النادي"

وتابع البيان "نحن نعمل مع السلطات المختصة لبذل قصارى جهدنا لضمان القضاء على هذه الهتافات من كرة القدم تماما".

وأتم "ستحاول السلطة التنفيذية فرض قوة القانون ومعاقبة أولئك الذين يواصلون الهتاف أثناء دقيقة الصمت".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أصدر بيانا اعتذر فيه عن تصرفات جماهيره قبل انطلاق مباراة ليفربول والتي فاز فيها الريدز برباعية نظيفة.

وقامت بعض جماهير مانشستر يونايتد بإطلاق صافرات الاستهجان أثناء دقيقة صمت كانت قبل المباراة لإحياء ذكري كارثة هيلزبرة والتي أسفرت عن موت 97 مشجعا من جماهير ليفربول.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا قال فيه: "مانشستر يونايتد يقف متضامنا مع نادي ليفربول ومشجعيه في إحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبرة".

وأضاف البيان "الهتافات الهجومية حول المأساة غير مقبولة تماما".

وأتم البيان "سنعمل مع مجموعات مشجعينا على توعية الجماهير بهذه القضية".

يورجن كلوب ليفربول
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