لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد

تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل سلبيا على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائري.

واستفاد الوداد من فوزه في الجزائر على شباب بلوزداد بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائي في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وأحبط الوداد محاولات شباب بلوزداد لإحداث مفاجأة جديدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما نجح وفاق سطيف في إقصاء الترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الذي أخرج صنداونز الجنوب إفريقي.

وأدر المباراة الحكم المصري أمين عمر الذي كان له العديد من القرارات الحاسمة خلال اللقاء.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى وحاول شباب بلوزداد تسجيل هدف يمنحه التعادل في النتيجة خلال الشوط الأول.

وأهدر شباب بلوزداد فرصة خطيرة بضربة رأسية من طريق المرزوقي مرت جوار المرمى.

ورد الوداد بالهجوم في الشوط الثاني وشكل خطورة على مرمى شباب بلوزداد ولكن لم يترجم الفرص إلى أهداف.

إلى أن جاء الوقت الأخير في المباراة الذي شهد إثارة كبيرة.

وعاد أمين عمر إلى الفيديو لمراجعة حالة تدخل من توفيق موساوي حارس مرمى شباب بلوزداد مع مهاجم الوداد.

ليقرر طرد الحارس في الدقيقة 88 ويكمل شباب بلوزداد المباراة بدون حارس مرمى، ليضطر المدافع وقائد الفريق شمس الدين نساخ إلى ارتداء قميص الحارس وإكمال المباراة.

وطالب لاعبو شباب بلوزداد باحتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري في الوقت بدل الضائع.

وعاد أمين عمر لمراجعة اللعبة لكنه أشار إلى استكمال اللعب، لتنتهي المباراة بتأهل الوداد لنصف النهائي. ليضرب موعدا متكررا مع بترو أتلتيكو الذي كان معه في دور المجموعات.