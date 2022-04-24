لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد

الأحد، 24 أبريل 2022 - 02:06

كتب : FilGoal

نادي الوداد البيضاوي

تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل سلبيا على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائري.

واستفاد الوداد من فوزه في الجزائر على شباب بلوزداد بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائي في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وأحبط الوداد محاولات شباب بلوزداد لإحداث مفاجأة جديدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما نجح وفاق سطيف في إقصاء الترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الذي أخرج صنداونز الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن مؤتمر فخر الدين بن يوسف: كلنا على قلب رجل واحد لإقصاء مازيمبي

وأدر المباراة الحكم المصري أمين عمر الذي كان له العديد من القرارات الحاسمة خلال اللقاء.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى وحاول شباب بلوزداد تسجيل هدف يمنحه التعادل في النتيجة خلال الشوط الأول.

وأهدر شباب بلوزداد فرصة خطيرة بضربة رأسية من طريق المرزوقي مرت جوار المرمى.

ورد الوداد بالهجوم في الشوط الثاني وشكل خطورة على مرمى شباب بلوزداد ولكن لم يترجم الفرص إلى أهداف.

إلى أن جاء الوقت الأخير في المباراة الذي شهد إثارة كبيرة.

وعاد أمين عمر إلى الفيديو لمراجعة حالة تدخل من توفيق موساوي حارس مرمى شباب بلوزداد مع مهاجم الوداد.

ليقرر طرد الحارس في الدقيقة 88 ويكمل شباب بلوزداد المباراة بدون حارس مرمى، ليضطر المدافع وقائد الفريق شمس الدين نساخ إلى ارتداء قميص الحارس وإكمال المباراة.

وطالب لاعبو شباب بلوزداد باحتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري في الوقت بدل الضائع.

وعاد أمين عمر لمراجعة اللعبة لكنه أشار إلى استكمال اللعب، لتنتهي المباراة بتأهل الوداد لنصف النهائي. ليضرب موعدا متكررا مع بترو أتلتيكو الذي كان معه في دور المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الوداد
نرشح لكم
عبد الحفيظ: سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه.. ولا يوجد مباراة سهلة في إفريقيا انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. الوداد إلى نصف النهائي مدرب وفاق سطيف: لم لا نتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - الأهلي يحدد ملعب السلام لمواجهة وفاق سطيف.. واستاد القاهرة في الصورة تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1)(1) بترو أتليتكو اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء
أخر الأخبار
لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - المواجهة الفاصلة لحسم كأس مصر.. الأهلي يفوز بالمباراة الثانية أمام الزمالك 35 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة: الدوريات التي حددها الأهلي رفضت طلبه.. ونبحث بدائل أخرى من أوروبا 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أحمد شديد: الكل جاهز لتعويض غياب عمرو موسى وإلياس الجلاصي 53 دقيقة | الكونفدرالية
ألفونسو يشعر بالسعادة في السماء.. بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - هليوبوليس وسبورتنج يتأهلان الزمالك والأهلي في كأس سوبر المحترفين ساعة | رياضات أخرى
بيولي: نعلم بشكل واضح الرحلة التي نخوضها.. وإبراهيموفيتش نور مشع لهذا الفريق ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر الشعباني: لن ننشغل بأي مؤثرات خارجية.. في قمة تركيزنا للصعود أمام نهضة بركان 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك 2 (12) - (15) 3 الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل