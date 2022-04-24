اتحاد الكرة: الدوريات التي حددها الأهلي رفضت طلبه.. ونبحث بدائل أخرى من أوروبا

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موقف لجنة الحكام من استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي في الدوري المصري.

أرسل الأهلي خطابه إلى اتحاد الكرة للتأكيد على طلب إسناد مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب مع تسديد تكاليفها. (طالع التفاصيل)

وقال العطار لقناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي تقدم بطلب وحدد 5 دول لاستقدام حكام أجانب لمبارياته، لجنة الحكام خاطبت الاتحادات التي حددها الأهلي وجاء الرد بأن الحكام في نهاية الموسم في بلادهم وبالتالي رفضوا الحضور".

وأضاف "بمجرد وصول الردود أخطرنا الأهلي وأخبرناهم بوجود بدائل أخرى وحكام من الصف الأول في أوروبا أيضا".

وأكمل "نسير في الإجراءات وإذا لم يكن هناك مشكلة سنستقدم الحكام الأجانب".

ويعود الأهلي من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

وعن موعد توقيع إيهاب جلال عقود تدريب المنتخب الوطني: "عقب عودة بيراميدز عقب مواجهة مازيمبي سيجرى اجتماعا يتم الاتفاق فيه على كافة التفاصيل والجهاز الفني".

وأتم "لم نتحدث معه ليركز في مهمته مع بيراميدز وعند عودته سنناقش كل التفاصيل وسننفذ ما يطلبه".

وكان بيراميدز قد تعادل ذهابا مع مازيمبي سلبيا ويخوض لقاء الإياب اليوم في الثالثة عصرا في الكونغو الديموقراطية.