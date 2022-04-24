مؤتمر أحمد شديد: الكل جاهز لتعويض غياب عمرو موسى وإلياس الجلاصي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 01:33

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

شدد أحمد شديد قناوي قائد المصري على جاهزية الجميع للدفاع عن حظوظ الفريق في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويحل المصري ضيفا على الفريق المغربي في الدقائق الأولى من يوم الإثنين بعدما فاز الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-1 في الذهاب بـ 9 لاعبين.

وقال شديد قناوي: "الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني جهّز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لخوض المباريات".

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وأضاف "الكل داخل الفريق جاهز لتعويض غياب الثنائي عمرو موسى وإلياس الجلاصي".

ويغيب الثنائي عن لقاء الغد بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب.

ويتأهل الفائز من المصري ونهضة بركان لمواجهة الفائز من بيراميدز ومازيمبي في نصف النهائي.

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