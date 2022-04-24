مؤتمر أحمد شديد: الكل جاهز لتعويض غياب عمرو موسى وإلياس الجلاصي
الأحد، 24 أبريل 2022 - 01:33
كتب : FilGoal
شدد أحمد شديد قناوي قائد المصري على جاهزية الجميع للدفاع عن حظوظ الفريق في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
أحمد شديد قناوي
النادي : المصري
ويحل المصري ضيفا على الفريق المغربي في الدقائق الأولى من يوم الإثنين بعدما فاز الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-1 في الذهاب بـ 9 لاعبين.
وقال شديد قناوي: "الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني جهّز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لخوض المباريات".
وأضاف "الكل داخل الفريق جاهز لتعويض غياب الثنائي عمرو موسى وإلياس الجلاصي".
ويغيب الثنائي عن لقاء الغد بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب.
ويتأهل الفائز من المصري ونهضة بركان لمواجهة الفائز من بيراميدز ومازيمبي في نصف النهائي.
نرشح لكم
مؤتمر الشعباني: لن ننشغل بأي مؤثرات خارجية.. في قمة تركيزنا للصعود أمام نهضة بركان مؤتمر فخر الدين بن يوسف: كلنا على قلب رجل واحد لإقصاء مازيمبي مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى عدالة تحكيمية في مباراتي الأخيرة مع بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال بعد مباراة مازيمبي سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي المصري لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد نهضة بركان لدى كاف بعد ما حدث معنا المصري يتدرب في الظلام استعدادا للقاء نهضة بركان.. وخطوة من مسؤوليه قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي قبل مواجهة مازيمبي