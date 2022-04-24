مؤتمر الشعباني: لن ننشغل بأي مؤثرات خارجية.. في قمة تركيزنا للصعود أمام نهضة بركان

شدد معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري على أن فريقه في قمة استعداده لمواجهة نهضة بركان مشيرا إلى أنه لن ينشغل بأي مؤثرات خارجية.

وفاز المصري على نهضة بركان ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب الجيش ببرج العرب.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة للغاية مع معرفة كلا الفريقين ببعضهما البعض تماما".

وأضاف "المصري جاهز تماما للحفاظ على حظوظه في التأهل لنصف النهائي والجميع في قمة التركيز".

وواصل "الفوز سيكون من نصيب الفريق الأكثر تركيزا وتوفيقا، تركيزنا على الملعب فقط بعيدا عن أي مؤثرات أخرى".

وتابع "نأمل في خروج مباراة الأحد بين الفريقين بالصورة التي تليق بالناديين الكبيرين والعلاقة الطيبة التي تجمع بين جماهير كلا الفريقين منذ سنوات".

ويتأهل الفائز من المصري ونهضة بركان لمواجهة الفائز من بيراميدز ومازيمبي في نصف النهائي.