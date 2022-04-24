عبد الحفيظ: سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه.. ولا يوجد مباراة سهلة في إفريقيا

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن شخصية فريقه كانت السبب الرئيسي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "أهدرنا كمية كبيرة من الفرص أمام الرجاء في القاهرة ولم يحالفنا التوفيق أمام نفس الفريق خلال مباراتي ربع النهائي وأهدرنا ركلتي جزاء، ولكن شخصية الفريق كانت متواجدة واستطعنا العودة والتسجيل والتأهل".

وأضاف "بعد نهاية مباراة الذهاب أمام الرجاء تحدثنا معا أن هناك مواجهة عودة قوية تنتظرنا أمام جمهور كبير ومتعطش للانتصار، ويجب ألا نلتفت للجمهور وأن يكون التركيز داخل الملعب لأن الجمهور سيشيد بك إذا لعبت بشكل جيد واستطعت التأهل".

وواصل "لن تكون بطلا ولن تكون فريقا كبيرا إلا إذا عبرت المواقف الصعبة وفرضت سيطرتك في كل المواقف لأن البطولات لا تكسب بالمباريات داخل الأرض فقط ومن هنا تأتي شخصية الأهلي الذي فاز بأول بطولة إفريقية خارج ملعبه".

وأكمل "وفاق سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه، وصندوانز خرج من البطولة ومن يتابع بترو أتلتيكو سيجد أنه فريق جيد جدا ومدربه عمل سابقا في الأهلي وكان ضمن الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه بيسيرو، لذلك لا يوجد أي مباراة سهلة في بطولة إفريقيا".

وتابع "تأهل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يدل على مدى قوة البطولة".

وأشار "الفريق الكبير الذي يريد تحقيق البطولات يجب أن يهتم بالتفاصيل الصغيرة والكرات الثابتة سلاح خطير لتسجيل الأهداف، وأيضا القدرة على اللعب بشكل دفاعي جيد عندما تريد".

واستمر في تصريحاته "سجلنا 6 ركلات ترجيح أمام الرجاء في السوبر الإفريقي، ومن الوارد إهدار ركلات الجزاء وكان من الممكن أن يسجل معلول ركلة الجزاء ولا نسجل الهدف ووقتا لن يتغير شيء ولن نشعر بأي اختلاف".

وأتم "الشناوي في حالة تركيز كبيرة ويمنح اللاعبين طاقة إيجابية بشكل مستمر وهو يلعب من صافرة البداية وحتى النهاية بتركيز كبير".

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.