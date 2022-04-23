انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. الوداد إلى نصف النهائي

السبت، 23 أبريل 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

الوداد - الصورة من موقع كاف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد ذهابا في الجزائر بهدف دون رد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

أخبار متعلقة
مدرب وفاق سطيف: لم لا نتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا سباليتي: مهمتنا أن نؤمن بإمكانية المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خبر في الجول - الأهلي يحدد ملعب السلام لمواجهة وفاق سطيف.. واستاد القاهرة في الصورة رغم التعادل المتأخر.. صاروخية ميسي تؤمن فوز باريس باللقب العاشر لـ الدوري الفرنسي

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بتأهل الوداد إلى نصف النهائي

ق 95: الفيديو يراجع ركلة جزاء لشباب بلوزداد

ق 90: شمس الدين نساخ مدافع شباب بلوزداد يرتدي قميص حارس المرمى

ق 88: طرد حارس شباب بلوزداد توفيق موساوي بعد العودة للفيديو

ق 83: فرصة خطيرة لشباب بلوزداد في الوقت القاتل والكرة في العارضة من كريم عريبي

ق 70: محاولات من شباب بلوزداد ولكن دون خطورة

ق 56: فرصة خطيرة من الوداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء والحارس يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 22: رأسية خطيرة من مدافع شباب بلوزداد بعد ركنية وتمر جوار القائم

ق 19: أووووه الأول يضيع من شباب بلوزداد عن طريق المرزوقي

ق 15: محاولة أولى من شباب بلوزداد على مرمى الوداد

انطلاق المباراة

الوداد المغربي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد عبد الحفيظ: سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه.. ولا يوجد مباراة سهلة في إفريقيا مدرب وفاق سطيف: لم لا نتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - الأهلي يحدد ملعب السلام لمواجهة وفاق سطيف.. واستاد القاهرة في الصورة تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1)(1) بترو أتليتكو اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء
أخر الأخبار
لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - المواجهة الفاصلة لحسم كأس مصر.. الأهلي يفوز بالمباراة الثانية أمام الزمالك 37 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة: الدوريات التي حددها الأهلي رفضت طلبه.. ونبحث بدائل أخرى من أوروبا 37 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أحمد شديد: الكل جاهز لتعويض غياب عمرو موسى وإلياس الجلاصي 54 دقيقة | الكونفدرالية
ألفونسو يشعر بالسعادة في السماء.. بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - هليوبوليس وسبورتنج يتأهلان الزمالك والأهلي في كأس سوبر المحترفين ساعة | رياضات أخرى
بيولي: نعلم بشكل واضح الرحلة التي نخوضها.. وإبراهيموفيتش نور مشع لهذا الفريق 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر الشعباني: لن ننشغل بأي مؤثرات خارجية.. في قمة تركيزنا للصعود أمام نهضة بركان 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك 2 (12) - (15) 3 الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل