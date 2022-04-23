مدرب وفاق سطيف: لما لا نتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

السبت، 23 أبريل 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

رضا بن دريس

يطمح رضا بن دريس المدرب المساعد لفريق وفاق سطيف الجزائري بالوصول لأقصى نقطة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الفريق الجزائري لنصف نهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخه وسيواجه الأهلي في المربع الذهبي عقب إقصاء الترجي التونسي.

وقال رضا بن دريس لموقع النهار الجزائري: "بعد بلوغنا الدور النصف نهائي، نطمح في إنهاء المشوار لأقصى حد".

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وأضاف: “ببلوغنا المربع الذهبي حظوظنا أصبحت كبيرة، كذلك طموحنا، ولم لا التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عن موقفه من تدريب الفريق: ""كُلفت من طرف رئيس النادي، بمهمة جديدة كمساعد للمدرب الجديد داركو نوفيتش".

وقاد رضا بن دريس الفريق بشكل مؤقت خلفا لنبيل الكوكي، وقبل تعيين داركو نوفيتش والذي أدار مباراة الإياب أمام الترجي التونسي.

وأقصى وفاق سطيف مستضيفه الترجي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على حساب الرجاء المغربي.

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

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