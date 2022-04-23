خبر في الجول - الأهلي يحدد ملعب السلام لمواجهة وفاق سطيف.. واستاد القاهرة في الصورة

السبت، 23 أبريل 2022 - 22:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي حدد ملعب الأهلي we السلام لاستضافة مباراة فريقه أمام وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 6 أو 7 من شهر مايو المقبل.

واختار الأهلي ملعب السلام لاستضافة المباراة، حيث يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللعب هناك.

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وذلك نظرا لأنه يرى هذا الملعب الأنسب لتنفيذ خططه وطرق لعبه وأيضا اعتياد اللاعبين عليه.

موقف استاد القاهرة

لكن استاد القاهرة يظل في الصورة ولذلك خاطب النادي الأحمر الاتحاد الإفريقي وأبلغه أن المباراة ستقام في أحد الملعبين.

وينتظر الأهلي حسم موقف الجمهور، حيث ينوي النادي الأحمر المحاولة لحضور أكبر عدد ممكن من الجمهور لهذه المباراة وزيادة عدد الحضور عن مباراة الرجاء المغربي.

الأمر الذي يجعل استاد القاهرة في الصورة أيضا لاستضافة المباراة، وهو القرار الذي سيحسمه أيضا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويعقد الأهلي اجتماعا غدا الأحد، لبدء خطة إجراءات تنظيم المباراة.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.

ولعب الأهلي في استاد القاهرة آخر مرة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وخسر المباراة بهدف دون رد.

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