إنزاجي: كنت قلقا من روما.. ومباراة يوفنتوس جاءت في وقتها

السبت، 23 أبريل 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن الفوز يوفنتوس كان مهما من أجل أن ينافس الفريق على كل الألقاب.

وحقق إنتر الفوز على روما في الجولة 34 من الدوري الإيطالي وانقض على الصدارة مؤقتا بفضل الانتصار بنتيجة 3-1.

وقال إنزاجي لشبكة "DAZN": "فخور بتركيز لاعبي فريقي، كنت قلقا لأننا نخوض مباراة بعد 3 أيام من دربي الكأس أمام ميلان وضد فريق لم يخسر في آخر 12 جولة مع لاعبين في حالة فنية رائعة".

أخبار متعلقة
مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري لعبة السلم والثعبان مستمرة.. إنتر يزيح ميلان من صدارة الدوري بذبح ذئاب مورينيو بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر

وأضاف "أردنا أن نلعب في مستوى عالي واللاعبون قدموا ذلك لنا".

وأكمل عن لاوتارو مارتينيز قائلا: "فقط أراد أن يسجل، لم هناك مشكلة بالنسبة لي، هناك فترة تأتي لا تسجل فيها لكنه يتواجد في المكان الصحيح، يتوقف قليلا مثل الجميع، يقدم أداءً جيدا ونريده أن يواصل".

وتابع "لدينا مباراة في منتصف الأسبوع مع بولونيا علينا إنهاءها، هو سابق صعب، ووصلنا لنهائي كأس إيطاليا ونريد التوازن فنيا ونفسيا خلال تلك الفترة".

وتحدث عن الفوز على يوفنتوس: "أردنا الفوز في تلك اللحظة، أقول إن تلك المباراة جاءت في الوقت المناسب، لأننا لم نتحصل على نتائج إيجابية رغم أن الأداء كان قويا".

وأتم "بعدها فزنا في 4 مباريات ولعبنا بشكل جيد ونريد المواصلة على نفس المستوى".

إنتر منذ الفوز على يوفنتوس حقق الفوز على هيلاس فيرونا ثم سبيزيا وروما في الدوري وميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ميلان مع لاتسيو غدا الأحد ضمن مواجهات نفس الجولة.

ويستعد إنتر للقاء بولونيا في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.

سيموني إنزاجي الدوري الإيطالي إنتر روما
نرشح لكم
مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري لعبة السلم والثعبان مستمرة.. إنتر يزيح ميلان من صدارة الدوري بذبح ذئاب مورينيو انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (3) - (1) روما ديلي ميل: كيليني يرحل عن يوفنتوس.. والدوري الأمريكي وجهته المقبلة سكاي: يوفنتوس يقرر عدم تجديد عقد برناردسكي سكاي: يوفنتوس يستهدف ضم دي ماريا بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا أليجري: مستمر مع يوفنتوس لـ 3 سنوات.. وننافس فيورنتينا على المركز الرابع
أخر الأخبار
على منصب الرئيس - دروجبا يخسر انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم 5 دقيقة | إفريقيا
إنزاجي: كنت قلقا من روما.. ومباراة يوفنتوس جاءت في وقتها 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأهلي يعلن سداد تكاليف الحكام الأجانب لمباريات الدوري.. ويحدد معايير الاختيار 31 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 57 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي