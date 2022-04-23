إنزاجي: كنت قلقا من روما.. ومباراة يوفنتوس جاءت في وقتها

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن الفوز يوفنتوس كان مهما من أجل أن ينافس الفريق على كل الألقاب.

وحقق إنتر الفوز على روما في الجولة 34 من الدوري الإيطالي وانقض على الصدارة مؤقتا بفضل الانتصار بنتيجة 3-1.

وقال إنزاجي لشبكة "DAZN": "فخور بتركيز لاعبي فريقي، كنت قلقا لأننا نخوض مباراة بعد 3 أيام من دربي الكأس أمام ميلان وضد فريق لم يخسر في آخر 12 جولة مع لاعبين في حالة فنية رائعة".

وأضاف "أردنا أن نلعب في مستوى عالي واللاعبون قدموا ذلك لنا".

وأكمل عن لاوتارو مارتينيز قائلا: "فقط أراد أن يسجل، لم هناك مشكلة بالنسبة لي، هناك فترة تأتي لا تسجل فيها لكنه يتواجد في المكان الصحيح، يتوقف قليلا مثل الجميع، يقدم أداءً جيدا ونريده أن يواصل".

وتابع "لدينا مباراة في منتصف الأسبوع مع بولونيا علينا إنهاءها، هو سابق صعب، ووصلنا لنهائي كأس إيطاليا ونريد التوازن فنيا ونفسيا خلال تلك الفترة".

وتحدث عن الفوز على يوفنتوس: "أردنا الفوز في تلك اللحظة، أقول إن تلك المباراة جاءت في الوقت المناسب، لأننا لم نتحصل على نتائج إيجابية رغم أن الأداء كان قويا".

وأتم "بعدها فزنا في 4 مباريات ولعبنا بشكل جيد ونريد المواصلة على نفس المستوى".

إنتر منذ الفوز على يوفنتوس حقق الفوز على هيلاس فيرونا ثم سبيزيا وروما في الدوري وميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ميلان مع لاتسيو غدا الأحد ضمن مواجهات نفس الجولة.

ويستعد إنتر للقاء بولونيا في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.