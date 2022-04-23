تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي

كشف موقع Le360 المغربي عن اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من توقيع عقوبة على نادي الرجاء الرياضي وذلك بسبب ما حدث من جمهور خلال مباراة الأهلي.

وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد تعادله على ملعبه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال الموقع إن الاتحاد الإفريقي سيوقع عقوبة على الرجاء بسبب تصرفات جمهوره التي استمرت في قذف زجاجات المياه وبعض الأشياء الأخرى إلى أرض الملعب قبل وأثناء وعقب المباراة.

وذلك أمام أنظار مراقب المباراة المتواجد فوق أرض الملعب.

وأيضا بسبب استخدام الجمهور الأخضر لأشعة الليزر رغم تحذير منسق المباراة من استخدامه بناء على قوانين الاتحاد الإفريقي.

وأشار الموقع إلى أن العقوبة المنتظر توقيعها على الرجاء هي الحرمان من حضور الجماهير على ملعبه لمدة مباراة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.