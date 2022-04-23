تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي

السبت، 23 أبريل 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

كشف موقع Le360 المغربي عن اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من توقيع عقوبة على نادي الرجاء الرياضي وذلك بسبب ما حدث من جمهور خلال مباراة الأهلي.

وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد تعادله على ملعبه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال الموقع إن الاتحاد الإفريقي سيوقع عقوبة على الرجاء بسبب تصرفات جمهوره التي استمرت في قذف زجاجات المياه وبعض الأشياء الأخرى إلى أرض الملعب قبل وأثناء وعقب المباراة.

أخبار متعلقة
إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي حسين الشحات: التأهل أمام الرجاء سنبني عليه كثيرا للمستقبل ياسر إبراهيم: هكذا تغلبنا على صوت جمهور الرجاء في الملعب

وذلك أمام أنظار مراقب المباراة المتواجد فوق أرض الملعب.

وأيضا بسبب استخدام الجمهور الأخضر لأشعة الليزر رغم تحذير منسق المباراة من استخدامه بناء على قوانين الاتحاد الإفريقي.

وأشار الموقع إلى أن العقوبة المنتظر توقيعها على الرجاء هي الحرمان من حضور الجماهير على ملعبه لمدة مباراة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1)(1) بترو أتليتكو اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء لاعب وفاق سطيف: الأهلي سيد إفريقيا رشيد الطاوسي: إقصاء مر.. وهذا ما تمنيت حدوثه ضد الأهلي إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي بعثة الأهلي تصل مصر قادمة من المغرب مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن
أخر الأخبار
على منصب الرئيس - دروجبا يخسر انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم 5 دقيقة | إفريقيا
إنزاجي: كنت قلقا من روما.. ومباراة يوفنتوس جاءت في وقتها 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأهلي يعلن سداد تكاليف الحكام الأجانب لمباريات الدوري.. ويحدد معايير الاختيار 31 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 56 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي