مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن مباراة فريقه ضد توتنام المقبلة ستحدد بشكل كبير شكل المركز الذهبي في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على مانشستر يونايتد.

وفاز أرسنال على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن بحاجة إلى بعض التوازن في كل ما نفعله مع مجموعة اللاعبين الموجودة في الفريق، سواء من أكاديمية الشباب أو الصفقات التي نتعاقد معها لنحصل على جودة مميزة داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "أعتقد أن لا أحد في هذه الغرفة توقع أننا سنفوز على مانشستر يونايتد".

وأكمل "ما أراه هو أن فريقي مستعد بشكل جيد للغاية ويلعب بتماسك وهذا يمنح اللاعبين فرصة ويجعلني أعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز".

وأردف "بعض اللاعبين مرهقين للغاية بسبب المباراة القوية ضد تشيلسي قبل أيام في ستامفورد بريدج، لكننا تمكنا من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وهذا أمر رائع يستحقه اللاعبين".

وواصل "أنا أشعر بالقلق حتى عندما أفوز، مررنا بأسبوع صعب للغاية بعدما خسرنا 3 مباريات متتالية، لكن استعدنا التوازن والتركيز على نقاط قوتنا وحاولنا معالجة نقاط الضعف".

وبسؤاله عن المنافسة على المركز الرابع مع توتنام قال: "يمكن أن تكون مباراة فريقنا ضد توتنام حاسمة في سباق المركز الرابع، ولكن دعونا نرى ما يحدث لأن كلا الفريقين أمامه مباريات قبل هذه المواجهة، لكن بالتأكيد اللقاء مهم حقا".

وواصل "لعب المباريات الكبيرة يحدد اللحظات المميزة وهذا هو جمال كرة القدم ولذلك نحن هنا".

وأتم تصريحاته "بوكايو ساكا كان يكافح من أجل بدء المباراة وهو أراد ذلك، لكنه تعرض لضربة قوية في مران قبل اللقاء".