الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

يعود الأهلي من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر مع ثلاث مباريات أقل للأحمر.

على الجانب الآخر، يتواجد طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 27 إبريل على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

وقررت رابطة الأندية في وقت سابق تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي وإيسترن كومباني بسبب مواجهتي الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 3-2 بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي. (طالع موعد المباراتين)