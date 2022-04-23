دون تسديدة واحدة على المرمى.. توتنام يتعادل مع برينتفورد سلبيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة برينتفورد وتوتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب برينتفورد كوميونتي ستيديوم.

وللمباراة الثالثة هذا الموسم لم يستطع توتنام تسديدة أي كرة بين القائمين والعارضة على خصمه بعد برايتون ومانشستر يونايتد.

كاد كريستيان إريكسن أن يسجل هدفا في مرماه فريقه السابق بتسديدة في الدقيقة 66 أبعدها هوجو لوريس بتصدي رائع.

حتى الدقيقة 88 سدد برنتفورد كرتين فقط على مرمى لوريس مقابل 0 للديوك اللندنية.

إيفان توني كاد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن رأسيته ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة التالية كاد أن يسجل هاري كين بمقصية رائعة لكنها مرت بجوار القائم.

تعادل رفع رصيد توتنام إلى 58 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع.

بينما وصل رصيد برينتفورد إلى 40 نقطة في المركز الـ 11 بجدول الترتيب.

ويستعد توتنام لمواجهة ليستر سيتي في الجولة المقبلة، بينما يحل برنتفورد ضيفا على مانشستر يونايتد.