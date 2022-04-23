دون تسديدة واحدة على المرمى.. توتنام يتعادل مع برينتفورد سلبيا

السبت، 23 أبريل 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

هاري كين

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة برينتفورد وتوتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب برينتفورد كوميونتي ستيديوم.

وللمباراة الثالثة هذا الموسم لم يستطع توتنام تسديدة أي كرة بين القائمين والعارضة على خصمه بعد برايتون ومانشستر يونايتد.

كاد كريستيان إريكسن أن يسجل هدفا في مرماه فريقه السابق بتسديدة في الدقيقة 66 أبعدها هوجو لوريس بتصدي رائع.

أخبار متعلقة
برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع ضربة لكتيبة كونتي.. دوهيرتي يغيب عن توتنام لنهاية الموسم توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي الثنائية الأفضل في تاريخ البريميرليج تطير بـ توتنام للمركز الرابع

حتى الدقيقة 88 سدد برنتفورد كرتين فقط على مرمى لوريس مقابل 0 للديوك اللندنية.

إيفان توني كاد أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن رأسيته ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة التالية كاد أن يسجل هاري كين بمقصية رائعة لكنها مرت بجوار القائم.

تعادل رفع رصيد توتنام إلى 58 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع.

بينما وصل رصيد برينتفورد إلى 40 نقطة في المركز الـ 11 بجدول الترتيب.

ويستعد توتنام لمواجهة ليستر سيتي في الجولة المقبلة، بينما يحل برنتفورد ضيفا على مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي تونتام برنتفورد
نرشح لكم
رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد خيسوس: المنافسة مع ليفربول؟ علينا النظر إلى أنفسنا جوارديولا: خيسوس يستحق الأفضل في كل شيء.. وأمامنا خمس نهائيات شارك في جميع الأهداف.. جيسوس ينفجر ويقود مانشستر سيتي لسحق واتفورد بخماسية النني بعد تألقه أمام يونايتد: أتدرب كل يوم وكأني سألعب دائما.. وهكذا أتعامل مع الصيام انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) - (1) واتفورد بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد
أخر الأخبار
على منصب الرئيس - دروجبا يخسر انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم دقيقة | إفريقيا
إنزاجي: كنت قلقا من روما.. ومباراة يوفنتوس جاءت في وقتها 9 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأهلي يعلن سداد تكاليف الحكام الأجانب لمباريات الدوري.. ويحدد معايير الاختيار 27 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: لا أعتقد أن أحدا توقع فوزنا على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي