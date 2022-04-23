خيسوس: المنافسة مع ليفربول؟ علينا النظر إلى أنفسنا

السبت، 23 أبريل 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس

شدد جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي على أن فريقه يجب التركيز على نفسه والفوز بالمباريات ليفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز سجل منها خيسوس أربعة أهداف.

وقال خيسوس في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "إنه لأمر مدهش، سعيد للغاية. في بعض الأحيان تلعب بشكل جيد جدا ولا تسجل وأحيانا يكون الأمر على هذا النحو وتحرز كل الفرص التي لديك".

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وتابع "أنا سعيد أنه كان يومي وأنا سعيد جدا ليس فقط بسبب الأهداف ولكن لأننا حصلنا على النقاط الثلاث. لقد قمنا بعملنا، إنها أفضل لحظة في الموسم".

وواصل "نريد أن نبقى هناك لنصل إلى نهاية الموسم ونقاتل على جميع الألقاب. في بعض الأحيان لا يكون الأمر على هذا النحو دائما ولكننا نحاول القيام بعملنا. لدينا مباراة قوية يوم الثلاثاء لذا كل تركيزنا الآن هو على ريال مدريد".

واستكمل "أنا هنا للمساعدة في تحقيق الأهداف بالطبع ولكن في بعض الأحيان تمريرات أو تمريرات. الكل يريد لعب مباريات كبيرة. أنا لست مختلفا، علينا العمل والحفاظ على تركيزنا والتعافي لأن يوم الثلاثاء سيكون مباراة صعبة".

وأردف "كانت هذه أول ثلاثية لي في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد حاولت. أحيانا سجلت هدفين ثم اصطدمت الكرة بالقائم أو تصدى المدافع أو تصدى الحارس لكن اليوم كان يومي".

واستطرد عن كيفين دي بروين "إنه لاعب رائع، يحاول دائما وضع الكرة في منطقة الجزاء. عندما ألعب في الجانب الأيمن، أفعل ذلك أيضا لكنه يفعل ذلك أفضل مني بالطبع".

وأتم عن الضغط على ليفربول "علينا القيام بعمل خارج أرضنا الآن وليس النظر إليهم. نحن نعلم أن لديهم الكثير من اللاعبين الرائعين ويمكنهم الفوز في جميع المباريات. نحن في المقدمة وبالطبع الأمر ليس سهلا ولكن لدينا للقيام بعملنا".

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي
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