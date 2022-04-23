جوارديولا: خيسوس يستحق الأفضل في كل شيء.. وأمامنا خمس نهائيات

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن كل المباريات المتبقية ستكون بمثابة النهائيات في الدوري الإنجليزي، وأشاد بثنائي الفريق دي بروين وجابريل خيسوس.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة ساكي سبورتس بعد المباراة: "كل فريق باستثناء ربما أربعة أو خمسة في منتصف الجدول يلعبون من أجل شيء ما. واتفورد واحد منهم لكننا بدأنا بشكل جيد حقا. لم ندافع جيدا في جزء من المباراة بسبب القوة البدنية لكنها كانت نتيجة جيدة حقا ".

وأضاف عن خيسوس "في عالم كرة القدم هذا إذا كان هناك شخص واحد ولاعب واحد يستحق الأفضل في الحياة فهو خيسوس. إنه يقاتل من أجل كل كرة ويساعد الفريق طوال الوقت".

وتابع "ليس من الضروري بالنسبة له تسجيل أربعة أهداف لمعرفة مدى أهمية هو وماذا يعني لنا جميعا. ولكن عندما يتمكن من تسجيل أربعة أهداف مثل اليوم فالأمر جيد له كمهاجم، نحن جميعا سعداء للغاية من أجله".

وواصل عن كيفن دي بروين "لقد وصل إلى هذا الجزء الأخير من الموسم في أفضل لحظة وعندما يكون في هذه اللحظة لا يمكن إيقافه تقريبا. رؤيته والقتال على كل كرة، إنه استثنائي".

واستكمل عن سباق اللقب "سأعود إلى المنزل ولدنيا مباراة يوم الأربعاء لذا سأبدأ بالتفكير في ريال مدريد. الليلة سأشاهد بضع دقائق من بعض المباريات التي أريد مشاهدتها، وهذا كل شيء. الفوز على برايتون أعطانا الفرصة للعب نهائي آخر اليوم والانتصار اليوم أعطانا فرصة للعب نهائي آخر ضد ليدز بين مباراتي ريال مدريد".

وأتم "الوضع لم يتغير اليوم. علينا أن نفوز في جميع المباريات لنكون أبطالا. لدينا خمس مباريات متبقية. إنها مباريات صعبة لأننا نلعب في دوري أبطال أوروبا. أنا فخور مرة أخرى لوجودي هنا ".

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.