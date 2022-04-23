دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR

السبت، 23 أبريل 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو أتليتكو

تأهل بترو أتليتكو الأنجولي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بتعادله مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي.

واستفاد بترو أتليتكو من فوزه ذهابا بهدفين لواحد ليحجز مكانه في المربع الذهبي الذي سيلعب فيه الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري.

وسيطر صنداونز منذ البداية وحصل على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، احتسبها الحكم باملاك تيسيما بعد مراجعة الفيديو.

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لكن تيمبا زواني سدد الكرة في القائم في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

لكن في الشوط الثاني أخطأ ويلينجتون ليما حارس الضيوف وأبعد الكرة خاطئة ليتابعها براين مانديلا في الشباك مسجلا الهدف الأول لصنداونز في الدقيقة 49.

وأدرك بترو أتليتكو التعادل في الدقيقة 54 بواسطة كينيتو، لكن الحكم راجع الفيديو ليلغي الهدف بعدما تبين التحام لاعب الضيوف مع دينيس أونيانجو قائد وحامي عرين صنداونز.

وسقط جليسون في منطقة جزاء صنداونز وراجع الحكم الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء للضيوف.

وتقدم تياجو أزولاو ليسجل الكرة على يمين أونيانجو مدركا التعادل في الدقيقة 64.

وحافظ الأنجوليون على النتيجة ليعبروا إلى الدور نصف النهائي على حساب صنداونز.

ويستضيف بترو أتليتكو ذهاب نصف النهائي في 6 أو 7 مايو المقبل ثم يخوض الإياب بعد أسبوع في ملعب الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.

وإذا عبر للنهائي سيواجه الأهلي أو وفاق سطيف.

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