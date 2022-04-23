مؤتمر فخر الدين بن يوسف: كلنا على قلب رجل واحد لإقصاء مازيمبي

يثق فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز على قدرة فريقه على الفوز على مضيفه مازيمبي يوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال التونسي في مؤتمر صحفي:"حضرنا للكونغو من أجل العودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي، جميع اللاعبين لديهم الحافز الكبير للفوز على مازيمبي في ملعبه ووسط جماهيره وتأكيد التأهل، الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "لعبت في ملعب لوبومباشي من قبل، أعلم جيدا مدى الصعوبات والضغط الجماهيري على اللاعبين وكذلك الحكام، لكن في النهاية الفريق يمتلك الخبرات الكافية التي تمكنه من عبور تلك المرحلة الصعبة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، أتمنى أن تكون العدالة موجودة داخل الملعب".

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي عصر الأحد.

وانتهى لقاء الذهاب في القاهرة بدون أهداف.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب في نصف النهائي ضد المصري أو نهضة بركان المغربي.