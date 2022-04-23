انتهت في ألمانيا - بايرن ميونيخ (3) - (1) بوروسيا دورتموند.. رصاصة الحسم

السبت، 23 أبريل 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر - بايرن ميونيخ × لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا في قمة منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الألماني.

الموقعة الكبرى أو "الكلاسيكير" كما تسمى، قد تشهد حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري إذا حقق الفوز.

ويحتل بايرن ميونيخ الصدارة بـ72 نقطة، بفارق 9 نقاط عن دورتموند (63)، وبنهاية هذه الجولة سيتبقى 3 مباريات فقط في عمر المسابقة.

أخبار متعلقة
شارك في جميع الأهداف.. جيسوس ينفجر ويقود مانشستر سيتي لسحق واتفورد بخماسية النني بعد تألقه أمام يونايتد: أتدرب كل يوم وكأني سألعب دائما.. وهكذا أتعامل مع الصيام تشكيل كلاسيكو ألمانيا - مولر وليفاندوفسكي يقودان بايرن.. ورويس وهالاند في هجوم دورتموند

---------

ق 83 جوووووووووول جمال موسيالا يسجل الثالث للبافاري ويحسم البوندسليجا بعد تمريرة من مارسيل سابيتزر

ق 82 مارسيل سابيتزر وليروي ساني بدلا من توماس مولر وكينجسلي كومان

ق 70 ليفاندوفسكي يسدد والحارس يتصدى

ق 67 جامي بيون جيتينز بدلا من راينر

ق 63 جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري

ق 54 ماركو رويس يهدر التعادل.. مانويل نوير يتصدى

ق 52 جووووووووول إيمري تشان يقلص الفارق من علامة الجزاء

ق 51 ركلة جزاء لصالح دورتموند عقب تدخل خاطئ من جوشوا كيميتش

نهاية الشوط الأول

ق 44 ليفاندوفسكي يسدد بجوار القائم

ق 34 جوووووول الثاني من روبرت ليفاندوفسكي.. تسديدة بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر تقرب الدوري رسميا من البافاري

ق 30 جنابري يسجل مرة أخرى ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 27 إرلينج هالاند يحاول ولكن كرته تمر بجوار القائم

ق 15 جووووووول سيرج جنابري يفتتح التسجيل.. ركنية يبعدها دفاع دورتموند إلى حدود المنطقة ليتسلمها جنابري ويسدد بطريقة رائعة

بداية المباراة

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
العاشر على التوالي.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني بالفوز على دورتموند تشكيل كلاسيكو ألمانيا - مولر وليفاندوفسكي يقودان بايرن.. ورويس وهالاند في هجوم دورتموند لايبزيج يعلنها: لن نتخلى عن نكونكو في الصيف كأس ألمانيا - لايبزج يصعق يونيون برلين ويضرب موعدا تاريخيا مع فرايبورج تقارير: بايرن حدد سعر رحيل ليفاندوفسكي بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت.. ودورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية دايلي ميل: أسبوعان يفصلان هالاند عن حسم قرار ناديه الجديد
أخر الأخبار
كرة يد - هليوبوليس وسبورتنج يتأهلان الزمالك والأهلي في كأس سوبر المحترفين 9 دقيقة | رياضات أخرى
بيولي: نعلم بشكل واضح الرحلة التي نخوضها.. وإبراهيموفيتش نور مشع لهذا الفريق 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر الشعباني: لن ننشغل بأي مؤثرات خارجية.. في قمة تركيزنا للصعود أمام نهضة بركان 19 دقيقة | الكونفدرالية
عبد الحفيظ: سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه.. ولا يوجد مباراة سهلة في إفريقيا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ يكشف سبب طلب الأهلي لتحكيم أجنبي في الدوري.. ورأيه في حكم الرجاء 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأول يضيع من الفريق الجزائري 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب وفاق سطيف: لم لا نتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر نهائي كأس الطائرة - الزمالك 1 (19) - (13) 1 الأهلي.. الأبيض يوسع الفارق ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي