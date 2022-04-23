انتهت في ألمانيا - بايرن ميونيخ (3) - (1) بوروسيا دورتموند.. رصاصة الحسم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا في قمة منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الألماني.

الموقعة الكبرى أو "الكلاسيكير" كما تسمى، قد تشهد حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري إذا حقق الفوز.

ويحتل بايرن ميونيخ الصدارة بـ72 نقطة، بفارق 9 نقاط عن دورتموند (63)، وبنهاية هذه الجولة سيتبقى 3 مباريات فقط في عمر المسابقة.

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ق 83 جوووووووووول جمال موسيالا يسجل الثالث للبافاري ويحسم البوندسليجا بعد تمريرة من مارسيل سابيتزر

ق 82 مارسيل سابيتزر وليروي ساني بدلا من توماس مولر وكينجسلي كومان

ق 70 ليفاندوفسكي يسدد والحارس يتصدى

ق 67 جامي بيون جيتينز بدلا من راينر

ق 63 جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري

ق 54 ماركو رويس يهدر التعادل.. مانويل نوير يتصدى

ق 52 جووووووووول إيمري تشان يقلص الفارق من علامة الجزاء

ق 51 ركلة جزاء لصالح دورتموند عقب تدخل خاطئ من جوشوا كيميتش

نهاية الشوط الأول

ق 44 ليفاندوفسكي يسدد بجوار القائم

ق 34 جوووووول الثاني من روبرت ليفاندوفسكي.. تسديدة بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر تقرب الدوري رسميا من البافاري

ق 30 جنابري يسجل مرة أخرى ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 27 إرلينج هالاند يحاول ولكن كرته تمر بجوار القائم

ق 15 جووووووول سيرج جنابري يفتتح التسجيل.. ركنية يبعدها دفاع دورتموند إلى حدود المنطقة ليتسلمها جنابري ويسدد بطريقة رائعة

بداية المباراة